Sordevolo saluta per l'ultima volta Carlo Pedrazzo

"Ciao Carlo, lasci un vuoto che non riusciremo mai a colmare". Così la Passione di Sordevolo ha salutato per l'ultima volta Carlo Pedrazzo, 73enne storico presidente dell'Associazione Popolare Teatro di Sordevolo e negli ultimi quattro anni vicepresidente dopo aver lasciato il testimone a Stefano Rubin Pedrazzo. Il funerale si è svolto questa mattina, 14 novembre, nella chiesa parrocchiale di Sordevolo.

"Colonna portante della nostra associazione di cui ha fatto parte da sempre - lo ricorda in una lettera l'attuale presidente - ha partecipato sin da giovanissimo alle rappresentazioni della Passione di Cristo interpretando vari ruoli, sia come comparsa sia come attore. Fra le parti recitate ha rivestito i panni di Sabaot, di Josef D’Arimatea e di Pietro che interpretò con grande immedesimazione. Ma il suo contributo più grande lo ha sempre dato all’interno del consiglio direttivo, di cui è stato membro per numerosi anni, diventando infine, come a suo tempo il papà Camillo, Presidente dell’Associazione dall’edizione 2000 della Passione e fino al 2015. Il suo fondamentale apporto è stato un connubio fra esperienza imprenditoriale, intelligenza, prudenza, saggezza, lungimiranza".