Perde il controllo dell'auto e finisce contro una vettura parcheggiata

L'episodio è accaduto in via Bengasi a Biella

Si sono accordati con il modello di costatazione amichevole i proprietari delle due auto che intorno alle 11 di ieri, 13 novembre, sono rimaste coinvolte in un piccolo incidente in via Bengasi a Biella. Per cause da accertare, un 74enne di Biella a bordo di una Matiz ha perso il controllo dell'auto e urtato una Ford Fiesta regolarmente parcheggiata, di proprietà di un 39enne. Il primo ha riportato qualche lieve ferita. All'arrivo delle forze dell'ordine, che hanno regolato il traffico, i due si erano già accordati tramite il modello cid.