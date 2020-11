Lutto a Verrone: Muore improvvisamente Vittorio Luraghi, ex consigliere di 59 anni

Un fulmine a ciel sereno per la comunità verronese la scomparsa di Vittorio Luraghi, 59enne ex consigliere comunale che si è spento nella giornata di ieri, 13 novembre. "Una notizia che ci ha lasciato sconvolti - commenta con voce rotta il sindaco Cinzia Bossi - lo conoscevo da più di 25 anni: sono stata insegnante di suo figlio Daniele ed è stato consigliere comunale con me dal 1999 al 2004, ai tempi del sindaco Marco Turotti. Era una persona sempre disponibile con tutti. A settembre gli avevo chiesto di fare il nonno vigile per la scuola dell'infanzia e anche in questo caso non si era tirato indietro. Era impeccabile".

Vittorio lascia nel dolore la moglie Paola Ghiazza e i due figli, di 32 e 30 anni, Daniele e Sara con i rispettivi compagni Giulia e Massimo. "Suo figlio è stato anche il testimone di matrimonio di mio figlio. Vittorio era ricoverato in ospedale, ma non ci aspettavamo un peggioramento così; sono notizie che non vorresti mai ricevere. Lo sconforto è tanto. Da parte di tutta l'amministrazione comunale rivolgo le più sentite condoglianze alla famiglia".

La sua scomparsa ha lasciato sgomenti tutti i concittadini di Vittorio, dai quali era conosciuto e stimato. Il rosario verrà recitato alle 20 di lunedì 16 novembre nella parrocchia di San Lorenzo a Verrone. L'ultimo saluto sarà celebrato martedì 17 novembre, alle 15, nella stessa chiesa.