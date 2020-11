Lo afferrano al collo e lo picchiano per rubargli il telefono, due giovani in manette

Lo hanno afferrato al collo e l'hanno preso a schiaffi e pugni per impossessarsi del suo telefono. L'episodio è accaduto alle 22,30 circa di ieri sera, 13 novembre, in piazza Duomo a Biella. Il malcapitato, un uomo di cui non sono note le generalità, si è presentato immediatamente in Questura per denunciare il fatto, dichiarando agli agenti di essere stato avvicinato da due ragazzi, che lo hanno aggredito per obbligarlo a consegnare loro il suo smartphone.

Grazie alla sua descrizione, gli operatori della Squadra Mobile si sono messi immediatamente alla ricerca dei due aggressori, fermandoli subito dopo a pochi passi dal luogo della rapina. I soggetti, un 23enne e un 29enne di nazionalità marocchina, sono stati intercettati con l'aiuto di due equipaggi della Squadra Volante mentre si trovavano in compagnia di una ragazza a cui, alla vista dei poliziotti, hanno tentato repentinamente di consegnare l'oggetto del furto. I due, però, non sono riusciti nel loro intento: il telefono, caduto a terra, è stato recuperato dagli agenti.

Dato che la descrizione dell'oggetto corrispondeva a quella fornita dalla vittima, i due giovani sono stati accompagnati in Questura e successivamente arrestati per rapina in concorso con flagranza di reato. Infine, sono stati portati alla Casa circondariale di Biella a disposizione dell'Autorità giudiziaria competente.