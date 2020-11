Biella: Urta un palo dell'Enel, incidente in corso Europa

Probabilmente per una distrazione, ha perso il controllo della sua auto ed è finita contro un palo dell'Enel. L'episodio è accaduto intorno alle 21 di ieri sera, 13 novembre, in corso Europa a Biella. A urtare l'impianto di illuminazione una donna di 32 anni residente a Gaglianico a bordo di una Fiat 500, che nell'impatto ha riportato qualche ferita ed è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto i carabinieri, che oltre a rilevare l'incidente hanno richiesto l'intervento dei tecnici dell'Enel per il ripristino del palo. Gravi, invece, i danni alla vettura.