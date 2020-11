Acquisti online, come difendersi dalle truffe? Le raccomandazioni del consulente biellese Leonardo Buffa

In questo periodo di chiusura e di restrizioni, molti acquisti che prima venivano effettuati nei grandi magazzini, nei centri commerciali o nei negozi, vengono fatti online e il pericolo di incappare in una truffa, soprattutto per i neofiti, è sempre in agguato. Come difendersi dai possibili raggiri? Ne abbiamo parlato con il biellese Leonardo Buffa, da anni consulente della Polizia Postale, oggi in forza a una società di consulenza del territorio.

"L'argomento è complesso - racconta a Newsbiella - perché esistono moltissimi raggiri in cui possiamo cadere. L'acquisto sicuro può essere effettuato su siti "famosi" come Amazon, Zalando, ePrice per fare qualche esempio, ma sempre con la dovuta cautela: anche acquistando su piattaforme note e davvero sicure, bisogna sempre fare attenzione perché, se il sito consente anche a terzi di aprire un "negozio" e vendere, potremmo incappare in un malintenzionato. Un esempio classico: se al momento di confermare l'acquisto dovessimo ritrovarci una nota che recita qualcosa come "Attenzione, non aggiungere al carrello. Contattaci per verificare la disponibilità del prodotto", molto probabilmente si tratta di una truffa. In tutti i siti "seri", se dovesse venire acquistato un bene non più disponibile, il rimborso sarebbe pressoché immediato. Attenzione quindi a non operare spostandoci fuori dalla piattaforma in quanto, in tal caso, non saremmo più tutelati".

Note e sempre più frequenti sono invece le truffe sui siti di annunci: "Se si acquista su subito.it o simili - spiega Buffa - è sempre meglio cercare oggetti nelle proprie vicinanze e condurre la trattativa di persona; ovviamente questo non è attualmente fattibile per cui si consiglia di chiedere dettagli, fotografie, prendere tempo e usare PayPal come sistema di pagamento, nella modalità "acquisto di beni online": in questo modo l'addebito varierà di una piccola percentuale ma saremo tutelati in caso di problemi.

Stesso discorso con eBay o con i numerosi annunci che si possono trovare quotidianamente sui social: bisogna sempre diffidare da chi chiede pagamento con bonifico, ricariche PostePay o simili, perché sono modalità che non ci permettono di operare in sicurezza. Per quanto molti siano convinti del contrario, un IBAN non è sicuro, lo stesso potrebbe essere associato ad una carta di credito prepagata, magari intestata anche ad un prestanome. Richieste di pagamenti alternativi come Money Transfer, MoneyGram o simili sono da evitare immediatamente: anche questi non sono tracciabili e i nostri soldi andrebbero sicuramente persi".

Altro caso riguarda invece i siti che vendono articoli con prezzi troppo lontani dal valore reale: "Diffidiamo sempre da questi - si raccomanda il consulente biellese - perché è normale che online si risparmi qualcosa, ma trovare a 300 euro un oggetto che normalmente ne costa mille deve essere per noi un campanello d'allarme. Questo accade spesso su siti "truffa" che vendono capi di vestiario, scarpe o accessori alla moda: si tratta di siti di e-commerce con nomi volutamente ingannevoli. Ciò non toglie che a volte vi siano campagne promozionali con sconti davvero importanti, ma in questo caso si tratta di iniziative ben pubblicizzate.

Se poi abbiamo tenuto presente tutti i punti precedenti ma non ci fidiamo ancora, è possibile riconoscere eventuali truffatori anche con l'uso dei più diffusi motori di ricerca (Google, Yahoo, DuckDuckGo, eccetera); un truffatore seriale userà quasi sempre gli stessi pseudonimi, o anche il numero di cellulare o l'indirizzo email; in questo caso, una ricerca online mostrerà sicuramente riferimenti o lamentele di chi ci è cascato o magari si è reso conto della cattiva fede del venditore o dell'acquirente". Inoltre, mai diffondere dati personali sensibili: "Attenzione a coloro che chiedono copia della carta di identità o di qualunque documento - spiega Buffa - perché qualsiasi dato potrà essere utilizzato dal malintenzionato per portare a segno altre truffe sotto falsa identità, la nostra!".

Infine, ci sono casi in cui la situazione risulta ribaltata, con il venditore onesto e l'acquirente truffatore. "In questi casi - analizza il professionista - il potenziale acquirente si dimostra particolarmente interessato all'acquisto e desidera concludere in fretta senza chiedere dettagli e senza trattare sul prezzo. Molto spesso la persona si trova all'estero (un classico è la Costa d'Avorio). Per questa truffa esistono innumerevoli varianti, come ad esempio il caso in cui l'acquirente ci manda una falsa ricevuta di pagamento e noi, fidandoci, spediamo l'oggetto; solo in seguito ci renderemo conto di essere caduti in un raggiro perché i soldi non arriveranno mai. Accade anche che lo stesso interessato ad acquistare ciò che abbiamo messo in vendita chieda di anticipare dei costi per pratiche burocratiche, garantendo che saranno rimborsati non appena sbloccato il pagamento.

O ancora, che l'acquirente ci contatti dicendo di aver pagato per "errore" più del dovuto (pagamento ovviamente falso, documentato con una ricevuta artefatta) e chiedendo quindi di essere rimborsato in parte. In altri casi, infine, il compratore chiede documenti di identità con la scusa di fornirli alla banca (come visto in precedenza).