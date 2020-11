A Brusnengo abbandono di mascherine e non solo

Con il nuovo lockdown sono tornate le passeggiate nei pressi di casa all’interno dei propri comuni di residenza: occasioni per i comportamenti incivili di abbandono di mascherine e deiezioni di cani. Com'è accaduto a Brusnengo: lo denuncia il sindaco Fabrizio Bertolino, con tanto di foto-prova sulla propria pagina Facebook Insieme per Brusnengo: “Su un cordolo dell'aiuola davanti al comune abbiamo trovato un “ricordo” di un cane. In giro per il paese ci sono i distributori di sacchettini per le deiezioni dei cani e i cestini per l'immondizia, ma ci sono anche tanti incivili che, oltre a questo, disseminano le mascherine usate lungo le strade, contribuendo a rendere il giretto per il paese un salto ad ostacoli e rovinando quel senso di evasione che in questo periodo può dare anche una semplice passeggiata".