Pralungo, ufficio demografico chiuso mercoledì prossimo

Si avvisa che mercoledì 18 novembre 2020 dalle ore 14.00, fino al termine delle operazioni, l’ufficio servizi demografici sarà chiuso per aggiornamento software e non sarà raggiungibile telefonicamente in quanto la linea sarà impegnata con la teleassistenza.

Per necessità si prega di utilizzare gli altri canali di contatto disponibili: · PEC (pralungo@pec.ptbiellese.it) · E-MAIL (pralungo@ptb.provincia.biella.it) · Via Sms Whatsapp al n. 3341083218 (solo per uff. Anagrafe stato civile-elettorale)