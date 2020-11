“Anzianità/beccesa”, da Biella sbarcano a Cagliari proverbi africani in lingua materna

Durante i nuovi confinamenti in casa in un'Italia arlecchino dalle mutevoli toppe rosse, arancioni e gialle, se ne sentono di tutti i colori. Come le recenti dichiarazioni secondo cui, “i nostri anziani” sarebbero persone “non indispensabili” alla società colpita dalla pandemia. Affermazioni che parrebbero riecheggiare ottocenteschi concetti di “Darwinismo sociale” ed “eugenetica” che, nel secolo appena trascorso, hanno portato al famigerato “Aktion T4” e il conseguente sterminio di vecchi, di bambini e di adulti disabili.

A contenere il riproporsi di tanta aberrazione può venire in soccorso la saggezza popolare sedimentata a tutte le latitudini. In questo ordine ben si inseriscono i proverbi africani sull’anzianità / sa beccesa, proposti da padre Oliviero Ferro di Plello di Borgosesia (Vercelli), missionario saveriano in Africa, comandato a Cagliari dallo scorso mese di settembre, a tenere ferma la barra sul diritto inalienabile alla vita di tutti, compresa quella delle persone anziane, a prescindere dall’età, perché tutti figli dello stesso Dio.

Con lo stesso spirito missionario, il Piemontese padre Oliviero Ferro intende oggi svolgere l’impegno sacerdotale nell’Isola, inserendo nella sua catechesi gocce sapienziali africane tradotte in sardo campidanese da Giulio Solinas di Quartu Sant’Elena (Cagliari) per il Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant” attivato dal Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe di Biella.

Parlano del tempo presente trovando riscontro in detti e modi di dire presenti in Sardegna, nella penisola italiana e nel continente europeo.

Saggezza che viene da lontano, sedimentata nel tempo, ben esplicitata nel “Libro dei Proverbi” della Bibbia per continuare a indirizzare e a guidare l’azione e il cuore degli uomini.