Amici Biellesi Famiglie Senza Frontiere su Carlo Pedrazzo: "I suoi desideri sono i nostri"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera che Maria Patrizia Como Della Mora, presidente dell'associazione Amici Biellesi Famiglie Senza Frontiere odv, ha scritto nel ricordo di Carlo Pedrazzo:

"La scomparsa di Carlo Pedrazzo ha lasciato un grande vuoto in noi soci e sostenitori dell’Associazione Amici Biellesi Famiglie Senza Frontiere odv che lo ha avuto tra i fondatori, tra i primi presidenti e, sempre, valido e generoso consigliere. Abbiamo avuto la fortuna di averlo come caro amico e maestro, organizzatore sempre disponibile ed instancabile, saggio e prudente nelle decisioni da prendere, sempre conciliante e sorridente, pronto all’accoglienza e al rispetto verso tutti, impegnato nel coordinamento dei sostegni a distanza con estrema competenza e perizia. Non chiediamoci perché il Padre ce lo ha tolto, ma ringraziamolo per avercelo messo accanto in tanti anni di collaborazione.

L’amore per i bambini bisognosi, ospiti delle Missioni cattoliche in India con cui collaboriamo e l’impegno per offrire loro un futuro dignitoso e garantire il rispetto dei loro diritti fondamentali: istruzione, alimentazione, cure sanitarie ecc. sono stati i desideri di Carlo e restano i nostri desideri da realizzare e sviluppare. Ciao Carlo, sostienici e consigliaci, la luce dei tuoi occhi illumini il nostro cammino e quello delle tue adorate figlie!

Carlo ha lasciato scritto che eventuali offerte siano destinate alla missione indiana di Orissa a cui erano state destinate quelle raccolte in memoria di sua moglie Nella. Accogliamo con gioia questo invito e così faremo. Per chi desidera fare un’offerta: causale “In memoria di Carlo Pedrazzo”. IBAN: IT 71Y 06090 22300 0000 10240040 Biverbanca Intestato a: Assoc. Amici Biellesi Famiglie Senza Frontiere odv. Chi vuole può lasciare contanti che saranno inviati alla missione in memoria di Carlo.

Carlo, dal cielo, ci fa sapere che l'amore e l'impegno che ha profuso per garantire un futuro dignitoso ai bambini ospiti nelle missioni indiane, diventi un nostro impegno nel ricordo del suo buon cuore. Grazie".