Luoghi del Cuore, il Monastero Cluniacense al 111° posto nazionale

Più di 2000 voti e 111° posto nazionale per il Monastero Cluniacense Castelletto Cervo nella decima edizione dei Luoghi del Cuore, il concorso promosso dal Fondo Ambiente Italiano.

“Un grande risultato, - scrive l’Amministrazione Comunale sulla propria pagina Facebook - raggiunto grazie all’impegno e alla determinazione di tantissime persone e dell’Associazione Garnerius-Amici del Monastero di Castelletto Cervo. Ma non è finita! Continuate a votare online dal sito www.fondoambiente.it: c’è tempo fino al 15 dicembre!”.

Luoghi del Cuore, infatti, oltre a premiare i primi tre classificati ed i vincitori delle classifiche speciali, prevede nel 2021 che il FAI, dopo il censimento dei primi mesi, sosterrà una selezione di progetti promossi dai territori a favore dei luoghi che hanno raggiunto una soglia minima di 2000 voti.

“Domenica 18 ottobre si è concluso il ciclo di visite guidate ed eventi di questo 2020 al monastero. - spiega l’ l’Amministrazione Comunale - Non è stato semplice di fronte alla grave crisi sanitaria da covid-19 ed alle regole per il suo contenimento, dare vita al programma culturale di quest’anno. Si è dovuto reinventare e ripensare sia le visite guidate sia gli eventi. È stato un lavoro straordinario che ha permesso a circa 350 visitatori di scoprire questo luogo negli ultimi 4 mesi con 9 domeniche di apertura. Ringraziamo tutte le persone che hanno collaborato: Giada, Maria Vittoria e Martina che hanno seguito le visite guidate, tutti i volontari dell’Associazione Garnerius-Amici del Monastero, in particolare il professor Giuseppe Poma e Paolo Ferrero, Don Paolo Perrone, il professor Gabriele Ardizio che ha coordinato gli appuntamenti e la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che ha finanziato il nostro progetto. Arrivederci al 2021!”.

Informazioni ed aggiornamenti sui prossimi appuntamenti al Monastero Cluniacense sul sito internet www.monasterodicastelletto.it .