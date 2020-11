Covid, al Centro Don Orione di Sordevolo quarantena per i pazienti dell’ospedale

Dopo un ottobre terribile, con un focolaio di 59 persone positivi al Covid e 14 decessi tra gli ospiti, la situazione è rientrata alla casa di riposo Nostra Signora d’Oropa di Sordevolo, come afferma il direttore Stefano Morenghi: “Al momento non ci sono contagiati, con alcuni dipendenti che stanno finendo la quarantena obbligatoria e stanno bene”.

Il direttore Morenghi, per alcuni giorni al centro delle polemiche per il focolaio di ottobre, ricostruisce la vicenda escludendo come causa la “famosa cena” in un garage del paese alla quale, tra fine settembre ed inizio ottobre, parteciparono una quarantina di persone tra cui alcuni operatori della casa di riposo: “Esaminando la cronologia ed il conto di contagi, tamponi, e positivi, focolaio e cena sono due eventi paralleli e slegati tra loro: il contagio non è arrivato a noi dalla cena e viceversa. Noi abbiamo un‘idea abbastanza precisa di come sia entrato anche se è difficile dimostrarlo: non è arrivato da un parente, ma probabilmente da un operatore che ha sottovalutato il suo possibile contagio, che non ha detto niente ed ha continuato a lavorare per qualche giorno”.

Il direttore esclude anche che "l’untore" sia stato l’addetto alla consegna dei pasti e all’assistenza al Centro Don Orione dove, in quel periodo, erano ospiti alcuni migranti positivi al covid. “Un operatore formato, - dichiara Morenghi - dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale, che lasciava il cibo all’entrata del centro per non avere contatti con gli ospiti. Già ad inizio ottobre era risultato negativo al tampone e oggi lo è ancora. Su questa ipotesi è stato fatto clamore senza ragioni di causa e nessuno mi ha mai chiesto cosa pensassi, in quanto, dati alla mano e con serenità, abbiamo affrontato l’argomento in Prefettura davanti a sindacati ed Asl: quindi questo addetto non c’entra nulla e sfido chiunque a dimostrare il contrario”.

Stefano Morenghi è amareggiato di quest’attenzione mediatica. “Noi siamo stati nell’occhio del ciclone per una situazione che oggi riguarda un po’ tutte le strutture del Biellese, che stano facendo i conti con focolai quanto meno ridotti. Oggi questa è la normalità: non se ne parla, ma ciò non significa che non stia succedendo e questo mi dispiace molto”.

In tema di stretta attualità, ieri sera, venerdì 13 novembre, il Centro Don Orione di Sordevolo ha riaperto per ospitare pazienti covid in arrivo all’ospedale. “E’ arrivato un paziente autosufficiente, - precisa Morenghi - cioè in grado di svolgere le attività quotidiane, per fare la quarantena al centro in quanto la sua situazione abitativa non permette un isolamento efficace. Questa è la tipologia dei pazienti che arriveranno dall’ospedale: autosufficienti oppure a basso livello assistenziale, con difficoltà abitative allo scopo dell’isolamento, per carenza di stanze o presenza di altre persone in casa”.