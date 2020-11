Con l’accentuarsi dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid 19, si intensifica anche l’attività della task force che Uib ha creato per supportare le imprese. Si tratta di un team di esperti nei diversi ambiti tecnici (sicurezza, sindacale, fiscale, legale, internazionale) che rappresenta un punto di riferimento per le informazioni aggiornate e le indicazioni per la gestione per le imprese.

Covid 19, sicurezza sul lavoro: come gestire le assenze in caso di positività e quarantena è il tema al centro del webinar che la task force Uib ha organizzato per le aziende associate e che, mercoledì 18 novembre, dalle 9,30 alle 11, ha deciso di riproporre rivolgendosi a tutte le imprese presenti sul territorio.

“La sicurezza sul luogo di lavoro è una priorità in questo momento di emergenza e, in generale, un aspetto centrale per la gestione dell’impresa – sottolinea il presidente dell’Unione Industriale Biellese, Giovanni Vietti -. Per questa ragione abbiamo deciso di mettere a disposizione di tutte le aziende il nostro expertise attraverso questo primo appuntamento. Credo possa essere un piccolo segnale che l’associazione lancia per contribuire al supporto alle imprese e al territorio”.

In particolare, l'obiettivo del webinar è tracciare un quadro aggiornato delle normative in vigore, con una particolare attenzione alla sicurezza sul luogo di lavoro, alla gestione delle assenze dovute a casi di positività e conseguenti quarantene.

Il webinar sarà condotto dalla task force Uib. Interverrà anche il direttore di Crab Medicina Ambiente, Paolo Rege. Al momento dell’iscrizione sarà possibile indicare un quesito a cui gli esperti risponderanno durante il webinar. Ulteriori informazioni e modalità di adesione sono disponibili sul sito www.ui.biella.it.