Test rapidi alle Rsa, Caucino: "Distribuzione grazie di cuore alla Protezione Civile provinciale di Biella"

«In ogni occasione in cui ce n’è stato bisogno, la loro assoluta disponibilità non è mai mancata. Ringrazio di cuore i componenti della Protezione Civile Provinciale di Biella per il sostegno imprescindibile». Così l’Assessore regionale al Welfare, Chiara Caucino esordisce parlando dei volontari del Coordinamento operativo che hanno curato la distribuzione, in questi giorni, di tamponi rapidi e materiale sanitario nel territorio biellese.

È grazie al gruppo coordinato da Cleto Canova che, all’inizio di questa settimana, i tamponi per lo screening rapido sono stati consegnati presso le case di riposo e il materiale medico, tra cui guanti e camici, ha raggiunto l’Ospedale di Biella.

«Mi sono recata per la prima volta presso la loro sede operativa in occasione della distribuzione delle mascherine alle RSA nel mese di marzo e ho da subito potuto apprezzare la dedizione e la professionalità con cui agiscono. La nostra protezione civile è un’eccellenza che tutti i cittadini riconoscono e di cui dobbiamo andare fieri» prosegue l’Assessore.

Infine, il punto sui test rapidi. «Alle oltre 40 residenze per anziani presenti sul nostro territorio, - conclude Caucino – sono pervenute circa 160 scatole per un totale di 4.000 unità per coprire il fabbisogno della prima tranche di ospiti e operatori. Come detto, i tamponi antigenici sono uno strumento fondamentale per una efficace e tempestiva gestione dei contagi nelle RSA».