Luigi Songa si è dimesso da presidente di Atc Piemonte Nord

Luigi Songa ha rassegnato oggi le dimissioni da presidente di Atc Piemonte Nord. “È stata un’esperienza molto positiva – commenta Songa, che rimane comunque nel CdA dell’Agenzia per la casa –. Ho collaborato con ottimi amministratori , come il sindaco di Novara, di Vercelli e di Borgosesia e molti altri e lavorato con eccellenti collaboratori e tecnici grazie ai quali siamo riusciti, in poco tempo e nonostante l’emergenza COVID ad avviare una serie di percorsi, alcuni già partiti, i cui risultati si potranno vedere presto”. Commenta Songa.

“Parlo -prosegue- dell’opera di riqualificazione di via San Bernardino a Novara o a Via Da Vinci ad Omegna ad esempio, ma anche delle relazioni importanti che siamo riusciti ad approntare in vista del 2021 e dell’importante partita legata all’operazione 110%”. Abbiamo iniziato a sistemare il bilancio dell’Ente e stiamo iniziando ad affrontare il tema fondamentale della morosità”.

“Non ultimi -conclude- due progetti pilota di carattere sociale che rappresentano un ulteriore importante obiettivo dal quale emerge l’importanza della collaborazione tra mondo del sociale e del volontariato e quello degli enti pubblici per affrontare, insieme e in modo costruttivo, le nuove povertà”.