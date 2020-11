I sindacati chiedono la convoca dell'assemblea dei sindaci: "Troppe criticità"

"Le Organizzazioni Sindacali sono a chiederLe, in qualità di Presidente, la convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Sindaci della nostra Provincia sull'emergenza Covid-19 che sta interessando il nostro territorio. I Sindaci sono responsabili, in base alla legge, della condizione di salute della popolazione, con compiti che permettono di vigilare e costruire azioni atte a garantire il diritto alla salute dei cittadini stessi, combattendo anche le disuguaglianze di accesso a tale diritto, per esercitare al meglio questa responsabilità crediamo sia necessario affrontare le criticità che nel giro di poche settimane si sono evidenziate e che stanno mettendo a dura prova tutto il sistema sanitario e assistenziale del territorio.

Rileviamo che l'Ospedale di Biella ha già occupato tutti i posti disponibili per COVID (224). Già oggi, pazienti Covid che necessitano di cure ospedaliere sono trasferiti in altri ospedali quali quelli del VCO e Tortona; l'Ospedale di Biella è al collasso e con il rischio concreto che diventi tutto ospedale COVID. In tale caso cosa succederà a chi ha bisogno di essere ricoverato per altre patologie (infarti, cure oncologiche, ecc.)?

Si sono persi 4 mesi affinchè la Regione predisponesse il piano di emergenza quando non solo la comunità scientifica ma anche il semplice cittadino sapeva che con l'arrivo dell'autunno avremmo dovuto affrontare la seconda ondata pandemica. E gravissimo che la Regione non abbia implementato per Biella i posti letto di terapia intensiva, tant'è che oggi abbiamo occupati tutti i 10 posti letto disponibili. Ad oggi la Regione non ha ancora individuato le strutture per accogliere i pazienti covid dimissibili dall'Ospedale, ma che necessitano ancora di assistenza perchè positivi e non in grado di rientrare nelle loro abitazioni.

Ad oggi, l'unica struttura presente ed autorizzata ad accogliere tali pazienti è la Don Orione di Sordevolo che però è vuota; e qualora entrasse in funzione sarebbe comunque non sufficiente. Nonostante ci sia una fortissima esigenza, su indicazione degli stessi medici di famiglia, di fare i tamponi ai cittadini, pur avendo la disponibilità ed autorizzazione regionale per il nostro laboratorio analisi di processare mille tamponi al giorno, ad oggi se ne fanno solo 300. Altre parole al vento da parte della Regione che portano ad una diseguaglianza sulla cura per i cittadini Biellesi, visto che oggi avere il tampone nel giro di pochi giorni è solo per chi può permettersi di andare a farlo privatamente, mettendo nei fatti a rischio tutti gli altri.

Manca personale medico, infermieristico, tecnico e operatori socio sanitari, perchè la Regione non ha fatto una programmazione di assunzioni preventiva. Se non si agisce in fretta garantendo assunzioni stabili per coprire il turn-over e, per implementare quel personale mai sostituito, a seguito del piano di rientro, medici, infermieri, tecnici e OSS già oggi allo stremo delle forze rischiano di non riuscire a fronteggiare l'emergenza sanitaria. In questi 4 mesi non si è voluto implementare l'assistenza territoriale tant'è che ancora oggi lo stesso numero di infermieri territoriali sta gestendo le normali attività più l'emergenza covid e i tamponi domiciliari; permane la carenza di medici di famiglia che non riescono a fare fronte alle continue richieste dei loro assistiti.

Nonostante non sia più un tema di discussione pubblica, segnaliamo la situazione molto preoccupante nelle RSA e strutture per disabili, non solo per i focolai che hanno coinvolto alcune strutture, ma per la carenza di personale, tanto da mettere a rischio il minimo assistenziale. La Cabina di Regia, che dovrebbe essere il luogo preposto per affrontare l'emergenza in tali strutture, non solo non viene convocata ogni 15 giorni ma sconta la totale inefficacia dal punto di vista operativo e di aiuto agli operatori e ospiti presenti nelle strutture.

Per tali ragioni Le chiediamo Sig. Sindaco e Presidente di convocare, con urgenza l'assemblea straordinaria di tutti i sindaci del nostro territorio; visto il carattere sociale e le ripercussioni sulla salute della popolazione, siamo a chiederLe di estendere l'invito a Sua Eccellenza il Prefetto di Biella. Certi della Sua sensibilità e confidando nel suo ruolo istituzionale attendiamo la convocazione dell'Assemblea straordinaria". Nota stampa a firma di CGIL BIELLA, CISL BIELLA, UIL BIELLA, nelle persone di Lorenzo Boffa Sandalina, Roberto Bompan, Maria Cristina Mosca.