Covid, Furia a Icardi: "Può darsi che non ci capiamo ma i bandi della Regione Piemonte parlano chiaro"

"E' di poco fa l'intervento dell'Assessore Icardi in merito alla polemica sull'assunzione di medici, infermieri ed operatori socio-sanitari extracomunitari -replica Paolo Furia segretario regionale dei Dem-. Può darsi che non ci capiamo: l'Assessore infatti spiega che non ci sono problemi ad assumere come medici, infermieri e operatori socio-sanitari stranieri dotati di titolo equipollente. Eppure i bandi pubblicati sul sito della Regione Piemonte parlano chiaro. Sono reperibili facilmente: al link https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/operatore-socio-sanitario-reclutamento-personale-emergenza-covid-19-0 troviamo il bando per gli operatori sociosanitari, scaduto a inizio novembre.Per quanto riguarda gli infermieri, basti consultare il seguente link, peraltro riferito ad un bando ancora aperto: https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/infermieri-reclutamento-personale-36-mesi-emergenza-covid-19.

Per comodità, alleghiamo qui sotto i bandi: a pagina 1, dove si parla di requisiti, è sempre precisato il requisito della cittadinanza italiana o europea. Per difendersi dalle nostre segnalazioni, Icardi solleva l'esempio della task force cubana che ha dato una mano in Piemonte. Ma in quel caso non si trattava di medici assunti per bando regionale, bensì di missioni del governo cubano in nostro aiuto, giunti in Italia su nostro invito. Tutto un altro meccanismo.

Ora, da marzo 2020 grazie all'art. 13 del "Decreto Cura Italia", convertito in Legge n. 27/2020, possono essere assunti "alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario... tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge".

Questo non dovrebbe certo scandalizzare, se consideriamo che una sola settimana fa la Regione ha diramato la richiesta, detta per le vie brevi, di assumere infermieri affinché facessero i medici - cosa, questa sì, fortemente stigmatizzata dall'Ordine dei Medici e prontamente ritirata.

Abbiamo in ogni caso appurato 1) che i bandi della Regione escludono l'assunzione degli extracomunitari; 2) che l'Assessore non ha motivi di razzismo. Se c'è dunque un problema di carattere burocratico, connesso alla valutazione dell'equipollenza dei titoli, lo si risolva in fretta, come già altri enti pubblici fanno (in università capita normalmente di dover fare verifiche equipollenza titoli). Sono certo che ci si potrà venire incontro".

Di concerto al segretario regionale Furia, anche Rita de Lima della segreteria provinciale di Biella che chiama anche in causa il sindaco di Biella Claudio Corradino: "Cosa succede se si lasciano sguarniti i territori? Semplice, la gente va in ospedale. E ora il 'Degli Infermi' esplode. Letteralmente. Da quando il Piemonte è stato inserito in fascia rossa assistiamo a situazioni paradossali, al limite del ridicolo, se la gravità della situazione non ci imponesse di mantenere un contegno, perchè non c'è nulla da ridere. La giunta Cirio, a Torino, e il sindaco Corradino, a Biella, sembrano non capire, non vedere la gravità della situazione. O, più probabilmente, fingono. Forse a loro fa comodo così. Ma a noi no.

La loro incapacità ci riporta faccia a faccia con i problemi causati dalla pandemia, senza che loro facessero nulla, assolutamente nulla, se non additare altri, scaricando su quelli ogni responsabilità. Salvo poi riuscire nell'impresa più insulsa e dannosa che si possa immaginare: quella di non accettare medici e personale sanitario straniero a supporto di chi, oggi, si sta dannando l'anima con turni massacranti per sopperire alle loro deficienze, nel tentativo di impedire che la barca affondi con tutto l'equipaggio a bordo.

Molti sanitari stranieri hanno studiato e si sono formati in Italia. Pur di non reclutarli, cosa si fa? Si chiede aiuto a medici e infermieri delle Ong. Nel corso della prima ondata Covid abbiamo osannato, giustamente, i medici arrivati da Cuba, dalla Cina, eccetera e ora che siamo di nuovo nell'empasse più totale ci permettiamo il lusso di fare i distinguo? Follia. Pura follia. Negli ospedali, la ricerca di nuovi medici, infermieri e oss ha fatto sì che le case di riposo si siano viste diminuire il personale.

A Biella, la Vialarda - come altre realtà private accreditate - a fronte di un aumento delle quote corrisposte, metterà a disposizione della sanità pubblica una quarantina di posti letto, che probabilmente si esauriranno nel giro di pochi giorni, perché arriveranno pazienti da tutto il Piemonte. Ad oggi, non esiste ancora un protocollo di cure domiciliari, Come pensiamo di poter far fronte alla situazione? Anche questa seconda ondata Covid ha messo in luce le lacune del sistema sanitario rispetto alla necessità di rifondare un'attività territoriale di prossimità, di vicinanza: molti degli accessi registrati in ospedale avrebbero potuto essere evitati se ci fosse stata un'attenta e puntuale visita a domicilio, con cure adeguate. Insomma, il quadro è questo: devastante.

Se a tutto questo sommiamo l'emergenza economico-sociale, abbiamo il polso completo della situazione. Ma Cirio e Corradino cosa fanno, quali risposte forniscono? Nessuna, tanto per loro scaricare ogni responsabilità sul governo è la strada più semplice, sempre in discesa. Attenzione, però, perché questo scaricabarile, a ben vedere, equivale ad alzare le mani e issare bandiera bianca.

Bandi Regione Piemonte per personale sanitario

AVVISO INFERMIERE TRE-ANNI

