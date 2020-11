Alluvione, Patelli (Lega): "Forte necessità di integrare le somme già stanziate"

L’onorevole Cristina Patelli ritorna sul tema degli ingenti danni causati dal maltempo sul territorio piemontese tra il 2 e il 3 ottobre scorsi. In particolare in varie zone delle province di Cuneo, Biella, Vercelli, Novara e Vco. Il 3 ottobre i presidenti della regione Piemonte e della regione Liguria hanno presentato al Consiglio dei Ministri e al Dipartimento di Protezione Civile nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza.

Uno stato che è stato dichiarato il 22 ottobre e per il Piemonte sono stati immediatamente stanziati 15 milioni di euro a valere sul fondo per le emergenze nazionali.

“I danni, per la sola Regione Piemonte, riguardanti opere pubbliche e strutture private – spiega Patelli - ammontano a diverse centinaia di milioni di euro. A tutt’oggi non risultano effettuate le opportune integrazioni al modestissimo primo stanziamento e pertanto ho deciso di interrogare il presidente del Consiglio e il ministro dell’Economia per richiedere ulteriori risorse, attese ed urgenti. C’è una forte necessità di integrare le somme già stanziate. La mia regione pretende di sapere quanto e anche quando, potrà contare su tali fondi”.