Il covid non ferma Selvatica: Le mostre dell'ottava edizione continuano sui social

In seguito alle misure previste dal Dpcm del 3 novembre, le mostre dell’ottava edizione di Selvatica – Arte e Natura in Festival saranno chiuse al pubblico fino al 3 dicembre. In attesa della riapertura e di nuovi sviluppi, Selvatica non si ferma e continua sul sito internet e sulle pagine social del Festival - Facebook, Instagram e Youtube - che vengono quotidianamente aggiornate con contenuti video, immagini, interviste e storie che raccontano il lavoro degli artisti di Selvatica 2020.

Per maggiori dettagli:

Facebook https://www.facebook.com/Selvatica.Arte.e.Natura.in.Festival

Instagram https://www.instagram.com/selvatica_festival/

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCq10WcLQzbq2YEpeuRwE_0A

Sito Web http://www.selvaticafestival.net



Per informazioni:

Palazzo Gromo Losa Srl - c/o Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Via Garibaldi 17 - 13900 Biella

info@selvaticafestival.net