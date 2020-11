Sandigliano nel mirino dei ladri: doppio furto nel pomeriggio di giovedì

Doppio colpo dei ladri a Sandigliano. Nel primo caso, è rientrata alle 19 e si è trovata la casa completamente a soqquadro. E' successo ieri 12 novembre e la vittima è una 47enne di Sandigliano. Ignoti, nel pomeriggio, hanno scassinato una porta finestra, sono entrati nell'alloggio e dopo aver rovistato nelle stanze sono scappati con diversi oggetti in oro. Il danno è ancora in via di quantificazione.

Il secondo furto l'hanno messo a segno in una casa di proprietà di una biellese di 53 anni. I ladri, entrati dalla parte posteriore dell'abitazione, hanno rovistato le stanze portandosi via diversi preziosi per un danno consistente ma ancora da quantificare. Su entrambi i furti si stanno occupando i Carabinieri.