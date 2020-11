Furti e truffe - Controlli sulle strade del Cossatese da parte dei Carabinieri

Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri della Compagnia di Cossato hanno svolto un servizio coordinato sul territorio, allo scopo di intercettare preventivamente potenziali autori di furti o truffe provenienti da altre province. A tale scopo, sono stati organizzati posti di controllo nelle principali arterie del cossatese e diversi passaggi nelle zone periferiche della città e dei dintorni.

Nel contesto, una pattuglia della Stazione di Mottalciata ha individuato due venditori ambulanti di frutta, provenienti dalla Campania, risultati avere dei precedenti specifici per reati predatori nei confronti di anziani.

Al momento dell’accertamento, i due sono risultati in regola, motivo per cui, dopo i riscontri del caso, hanno potuto riprendere la loro strada. Inoltre, un cittadino ha segnalato la presenza sospetta di una persona in uniforme aggirarsi a piedi, all’imbrunire, per le vie di Brusnengo.

Il pronto intervento dell’autoradio del Nucleo Radiomobile di Cossato ha permesso di accertare che si trattava di un metronotte, con buona pace del richiedente, che è stato ringraziato dagli operanti per lo spirito civico dimostrato.