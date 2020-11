Autostop ai tempi del Covid: tutto vero è successo a Gaglianico, 800 euro di sanzione

Quando hai 46 anni, sei cresciuta con l'autostop e non ci pensi sopra a estrarre il pollice per un passaggio. Solo che ai tempi del Coronavirus ti può costare molto caro soprattutto se non ti accorgi che dietro ha una pattuglia della Polizia. E così è stato. Protagonisti di questo fatto sono due biellesi: un'automobilista di 54 anni residente nel basso Biellese e una donna 46enne domiciliata nell'hinterland di Biella.

Il tutto davanti agli occhi increduli degli agenti di pattuglia della Polizia locale di Gaglianico, comune dove si sono svolti i fatti. L'autostoppista infatti era a meno di 100 metri davanti a loro. E' scesa dal marciapiedi, nel giro di pochi secondi la prima auto in transito verso Biella si è fermata e si è aperta la porta per far salire la donna.

La ripartenza della macchina è durata poco, fermata dalla pattuglia di Gaglianico munita lampeggianti e tanto di sirena. Sia automobilista che passeggera erano sprovvisti di mascherina e seduti uno accanto all'altra. Senza conoscersi. L'uomo, alla vista degli agenti, ha immediatamente indossato la protezione ma ormai era tardi.

Il decreto del presidente del consiglio del 3 novembre è intollerante: la distanza minima interpersonale deve essere di un metro. Identificati, nonostante fossero in possesso di regolare autocertificazione per lo spostamento, per entrambi è scattata la sanzione amministrativa di 400 euro per violazione alle norme anti Covid.