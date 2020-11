Favero in ricordo di Mosca: "Mi piace ricordarti così, felice felice"

"Mi piace ricordarti così, felice felice". Queste le parole dell'ex senatrice del PD Nicoletta Favero, che sui social condivide il suo ricordo di Giovanni Mosca, titolare dell'omonima Macelleria Gastronomia scomparso all'età di 74 anni. "Per festeggiare l’anniversario dei 100 anni dell’azienda familiare - prosegue Favero - hai donato un’opera d’arte di Daniele Basso, Aquamantio, situata di fronte alla biblioteca civica. Orgogliosa di te, della laboriosità e onestà, di quanto hai saputo tramandare nel solco della serietà di famiglia così importante nella tua vita, coniugata all’ambizione di far sempre di più e meglio. Una gran lezione per tutti noi. Un abbraccio a Mariangela, ai tuoi familiari ed ai tuoi amici dipendenti. Arrivederci Giovanni".