Candelo e la Giornata mondiale della gentilezza, Gelone: "Non rinunciamo al Natale"

Oggi, 13 novembre, si celebra la giornata mondiale della gentilezza e a Candelo, il primo comune biellese che un anno fa ha istituito l'assessorato alla gentilezza, non è passata inosservata.

"Anche se il Borgo di Babbo Natale è stato annullato - annuncia il sindaco Paolo Gelone - i bambini candelesi riceveranno comunque almeno la letterina di Babbo Natale a casa. Stiamo ultimando i dettagli insieme alla Pro Loco perché i nostri bambini, anche in questo 2020 così difficile, possano avere un po' di magia del Natale. Non sarà facile date le restrizioni ma ci stiamo provando. Un piccolo gesto non solo "gentile" ma importante per guardare al presente con calore umano e al futuro con speranza".

Gli fa eco Lorena Valla, che ricopre anche l'Assessorato alla Gentilezza: "Nei momenti più difficili abbiamo bisogno di gesti gentili, più che mai. Rimanere in equilibrio, mantenendo atteggiamenti empatici è un concreto messaggio di forza d’animo e di pensieri rivolti a un domani più sereno".