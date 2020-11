Biella è al fianco dell’associazione Amici di San Giovanni Onlus per la ricostruzione del Santuario

Anche la Città di Biella a fianco dell’associazione Amici di San Giovanni Onlus per la ricostruzione del Santuario di San Giovanni d'Andorno, colpito duramente durante l'alluvione dello scorso 3 ottobre. Una frana imponente ha devastato l’ala Pellegrini, che era stata recentemente ristrutturata. Una parte della struttura alberghiera, inoltre, ha perso 10 camere in seguito alle infiltrazioni d'acqua dal tetto. Nelle scorse settimane l'amministrazione O.P.L. di San Giovanni insieme all’Associazione Amici di San Giovanni ha quindi lanciato una raccolta fondi per ripristinare il fabbricato di accoglienza e sostenere gli interventi più urgenti.

Chiunque fosse interessato a una donazione, può farlo con un bonifico sul conto corrente intestato ad “associazione Amici di San Giovanni ONLUS”. IBAN: IT11 H076 0110 0000 0001 4362 131. La donazione può essere detratta dalla dichiarazione dei redditi: a tal fine verrà rilasciata apposita ricevuta.