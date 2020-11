Vigliano: Bolletta rifiuti “folle”, scatta la protesta. Petizione online e sit in di fronte al comune

Bollette che fanno discutere. È quanto sta accadendo negli ultimi giorni a Vigliano, dove numerosi cittadini si sono ritrovati nella propria buca delle lettere una bolletta Seab con somme che hanno superato dal 200 al 400% la tariffa 2019. In poco tempo sono scattate le proteste da parte dei cittadini: alcuni di loro si sono presentati ieri, 12 novembre, di fronte al comune per chiedere un confronto con il sindaco mentre la maggior parte dei viglianesi ha da subito segnalato la situazione sui gruppi social e al consigliere di minoranza Filippo Fassina, che sommerso di chiamate e mail ha deciso di pubblicare un video sulla sua pagina Facebook: “È evidente che la Tarip si sia rivelata un totale e colossale fallimento. Numerosi cittadini hanno lasciato esposto il bidone senza essere consapevoli del fatto che, vuoto o pieno, veniva conteggiato, ritrovandosi così in bolletta 50 passaggi in un anno, praticamente uno a settimana. Un errore dovuto soprattutto alla mancanza di comunicazione da parte dell’amministrazione, sia durante l’anno che soprattutto nella fase sperimentale, durante la quale non sono stati effettuati i dovuti controlli. Inoltre, come avevamo già segnalato in campagna elettorale e tra i banchi della minoranza, la Tarip risulta profondamente ingiusta per i condomini. Insomma, una tragedia preannunciata”.

Nel video il capogruppo di Vigliano 2.0 invita i suoi concittadini a mantenere la calma: “Mi rendo conto della vostra rabbia, ma prima di pensare al portafoglio dobbiamo ricordarci che viviamo in un mondo in cui c’è bisogno di ecologia e sostenibilità. D’istinto la reazione potrebbe essere quella di smettere di fare la raccolta differenziata, ma non è la soluzione. Come gruppo, ci stiamo attivando per trovare accordi e soluzioni efficaci da proporre all’amministrazione”. Nel frattempo, alcuni cittadini hanno creato su Facebook il gruppo “Viglianesi uniti contro la Tarip”, mentre altri ancora hanno lanciato la petizione online su Change.org, le cui firme continuano a crescere: mentre scriviamo sono 192 su 200 i cittadini che hanno dato il proprio contributo al ricorso.

Sulla questione è intervenuta il sindaco Cristina Vazzoler: “La bolletta della tariffa rifiuti che avete ricevuto riguarda due anni e non uno solo: saldo 2019 ed acconto 2020. Il costo complessivo del servizio per il 2019 è stato di soli 10mila euro superiore al 2018: non è quindi l’aumento - contenuto - a determinare la differenza rispetto al passato, ma il criterio di ripartizione fra i cittadini. Chi ha differenziato di più e ha quindi esposto il bidone un numero inferiore di volte, ha ottenuto reali vantaggi economici. Al contrario, chi ha esposto il bidone sovente, sconta un evidente aggravio dei costi: il meccanismo è stato spiegato alla cittadinanza a partire dal 2018, con incontri pubblici e invio a tutti di informative specifiche, compresi calendari e agende della raccolta differenziata.

Abbiamo suggerito a Seab a suo tempo di scindere il pagamento del saldo 2019 dall’acconto 2020, ma purtroppo la riorganizzazione societaria ed il periodo di pandemia hanno comportato inevitabili ritardi, per cui i due importi sono stati sommati. Comprendo quindi il vostro disappunto, in questo momento critico, di emergenza sanitaria ed economica. Evidenzio tuttavia che gli importi possono essere ulteriormente rateizzati rispetto alle previsioni già indicate in bolletta, rivolgendosi all’ufficio Seab presso il Comune. Nessun interesse sarà applicato al riguardo”.

E sulla scelta di passare alla Tarip, il primo cittadino sottolinea: “La difficoltà del periodo in cui questa bolletta giunge non deve indurre a pensare che sia sbagliata la scelta della tariffa puntuale, e non è sbagliato il concetto per cui essere più “virtuosi” e differenziare meglio porti anche a una riduzione dei costi. Se la differenziata è passata dal 52% del 2018 al 77% del 2020, ciò è stato compreso e messo in pratica da molti cittadini. La Tarip è una tappa importante dell’evoluzione verso la sostenibilità ambientale. E’ un percorso complesso, che parte dagli anni novanta con la raccolta differenziata: un’innovazione radicale, allora spesso rifiutata come tutte le trasformazioni che impongono di cambiare abitudini consolidate.

Ricordo a tutti, poi, che il mancato raggiungimento delle soglie previste dalla legge per la frazione differenziata, comporta l’applicazione di consistenti sanzioni che è l’intera collettività a dover sostenere. E questo vale aldilà dell’appartenenza politica: soffiare sul fuoco della polemica non giova alla comprensione dei problemi, dal momento che questioni così complesse meritano di essere affrontate con serenità di giudizio”.