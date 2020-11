Sindacati: "Lavoratori uniti per dare cure e servizi ai cittadini"

Ci salviamo solo insieme. Per questo chiediamo a tutti un segno di solidarietà verso il personale del Servizio Sanitario Regionale che sta affrontando senza tregua ed in prima linea questa emergenza pandemica, per rilanciare e potenziare le politiche per la nostra salute.

Oggi 13 novembre di fronte ai principali presidi ospedalieri del Piemonte FP CGIL, CISL FP e UIL FPL saranno presenti con bandiere, cartelli e striscioni per chiedere: ASSUNZIONI STABILIZZAZIONI SICUREZZA sul LAVORO CONTRATTI.

E' arrivato il momento! La necessità di agire non è mai stata più urgente.#nonAbbiamopiùParole#Covid19#regionepiemonte#sanitàpubblica