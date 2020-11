"Coccoliamoli", Gatto nero day 2020

"Coccoliamoli" questo il titolo della giornata del gatto nero 2020 in programma come ogni anno per il 17 novembre. In Italia esistono diverse centinaia di migliaia di gatti neri ed ancora molti di loro sono vittime di vecchie quanto stupide superstizioni e in alcuni casi di sacrifici (molto meno rispetto a dieci anni fa ma ancora non del tutto scomparsi). Un gatto nero porta con se un fascino speciale, ma è anche tra i più difficili da adottare, cosi oltre diecimila gatti neri sono ancora in attesa di adozione nei gattili e rifugi italiani.

Quest'anno a causa della pandemia di Covid l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente a cui si deve l'introduzione di questa giornata oramai giunta alla quattordicesima edizione, quest'anno non ha stilato nessun programma ufficiale di manifestazioni,ma invita tutti a vivere con i propri gatti neri (ma non solo con loro) nelle proprie case una giornata tutte coccole, mentre invita chi può a donare l'equivalente in denaro di una pappa ai gattili ed ai rifugi, pappe che i gatti neri certamente saranno felici di condividere con i loro amici di diverso colore.