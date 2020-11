Biella, da Greggio e Ercoli l’invito alla cittadinanza: “Aiutiamo attività biellesi, compriamo locale”

A pochi giorni dalla scelta del vicesindaco Giacomo Moscarola di usufruire dei servizi take away dei locali di Biella, arrivano altre dimostrazioni di vicinanza ai ristoratori biellesi: si tratta dell’assessore al Commercio Barbara Greggio e del capogruppo della Lega a Palazzo Oropa Alessio Ercoli.

Entrambi hanno inviato una riflessione personale sul momento economico che sta vivendo la città, invitando la cittadinanza a sostenere le attività locali. “Oggi la ricerca del lavoro nel territorio è difficilissima perché le aziende biellesi, già messe alla prova della crisi degli anni precedenti ed ancora impegnate a fronteggiare la profondissima onda d’urto che li ha travolti quest’anno – afferma Greggio - A marzo le condizioni della domanda e le misure di contenimento dell’epidemia hanno determinato un crollo della produzione industriale italiana, con un calo superiore al -28%, superando i valori registrati nel corso della crisi del 2008-09, spiegando il calo di questo primo trimestre e che rischia di riservare dati più allarmanti per il futuro a breve/medio termine - dati Istat -. Le piccole e microimprese, dove le famiglie sono il traino dell’attività, superano ormai il calo del -70% del fatturato annuo e troppe tra loro stanno valutando licenziamenti e chiusure. Se le imprese chiudono ognuno di noi si potrebbe trovare senza stipendio e se le stesse imprese non corrispondono regolarmente tasse e contributi anche il sistema pubblico entra in crisi e così verrebbero a mancare ammortizzatori sociali, investimenti per le strade su cui circoliamo, per le scuole dei nostri figli e su tutto quanto viene amministrato come bene pubblico”.

“Ecco perché dobbiamo avere la pazienza di attendere la riapertura delle attività biellesi ed acquistare presso di loro: noi siamo preziosi anelli di quest’economia circolare che permette o meno la sopravvivenza del nostro sistema – sottolinea l’assessore Greggio - Facendo acquisti online si rischia di comprare merce spesso sconosciuta. E’ questo che il Biellese vuole per il futuro? Una città senza negozi e senza possibilità di occupazione per i propri figli e nipoti? Abbiamo ben 306 attività chiuse nella nostra città, a seguito del recente Dpcm, provate economicamente e moralmente ma con la voglia di andare avanti. Diamogli il nostro sostegno facendo un semplice acquisto e con un sorriso di comprensione che ci vede tutti alla prova”.

Sulla stessa linea d’onda anche il capogruppo del Carroccio Ercoli: “Questo è il momento in cui sostenere maggiormente le nostre attività: ora più che mai! Aspettiamo che i negozi locali possano riaprire e diamo una mano ai biellesi! Non si tratta di boicottare l’online, dove tra l’altro alcuni biellesi vendono già, ma di sostenere gli imprenditori e i commercianti biellesi. E poi vogliamo mettere il contatto con il venditore? Andare a fare la spesa nel negozio di quartiere, nei mercati o direttamente dal produttore significa aiutare il commercio e l’economia biellesi ma si premia anche la qualità dei prodotti del nostro territorio, con un beneficio per chi li acquista. In questi giorni, tra l’altro, è anche l’occasione per uscire di casa. Compriamo locale, compriamo biellese”.