A Vigliano chiude Ottica Lava dopo oltre 40 anni. Ma in vista del Natale parte il Fuori Tutto FOTO

Dopo oltre 40 anni di attività, si conclude una delle pagine più importanti di Vigliano Biellese: a fine anno si abbasseranno per l'ultima volta le serrande dell'Ottica Lava, una delle attività storiche del paese, situata in via Milano 220.

A dare la notizia le due contitolari, Simonetta Ravetti e Rosanna Bosio, in società dal lontano 2003, dopo il passaggio di consegne con la famiglia Lava, fondatrice del negozio.“Mi hanno insegnato il mestiere, non posso che ringraziarli per tutto ciò che hanno fatto – spiega Ravetti – Ho trascorso buona parte della mia vita qui dentro e spiace arrivare a questo punto ma non c'erano più le condizioni per andare avanti. Abbiamo provato a vendere l'attività già l'anno scorso ma non ci siamo riuscite. Nonostante il periodo storico, tra emergenza sanitaria e lockdown, non ci siamo abbattute e abbiamo provato a resistere. Ma ogni cosa che ha un inizio ha anche una fine”.

La notizia è stata accolta con dispiacere dai clienti del negozio, capaci di apprezzare nel corso degli anni la cordialità e la professionalità delle due titolari. “All'inizio c'è stato spaesamento – sottolinea Ravetti - Con molti si era creato un rapporto di fiducia, specialmente per i più affezionati. Ci impegneremo ancora di più in questi ultimi mesi”. Fino al 31 dicembre, infatti, c'è la possibilità di approfittare delle ultime proposte che l'Ottica Lava offre. Come il Fuori Tutto, con il 50 per cento di sconto sui prodotti presenti in negozio. “È già partito da alcuni giorni – afferma Ravetti – Inoltre, c'è la possibilità di usufruire di alcune offerte, come la montatura in negozio a metà prezzo, o l'ordinazione di lenti”.

E in vista del Natale, un'offerta davvero imperdibile. “Con l'avvicinarsi della stagione natalizia – conclude Ravetti – offriamo l'occasione di realizzare regali utili con i nostri prodotti”.

Ottica Lava si trova a Vigliano Biellese, in via Milano 220.

Per informazioni: 015.510560.

Pagina Facebook: Ottica Lava