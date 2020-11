La comunità di Valle Mosso è in lutto per la morte di Attilio Gremiglio, mancato all'età di 69 anni. Alpino e consigliere del gruppo locale delle penne nere, era molto conosciuto in paese. In queste ore, molti si stanno stringendo al dolore della famiglia.

I funerali avranno luogo a Valle Mosso lunedì 16 novembre, alle 9.30, partendo dalla chiesa parrocchiale. L'accompagnamento al Cimitero si svolgerà con corteo di auto.