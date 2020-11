Padri Perduti: la strage di Carignano fa riflettere

28 giugno 2020, 2 luglio 2020, 21 settembre 2020, 9 novembre 2020: queste date di calendario sono accumunate da un minimo comune denominatore: un padre ha ucciso i sui figli e in alcuni casi ha sterminato l’intera famiglia. In tutti i casi quel padre ha condannato se medesimo a morte suicidandosi.

Entrare nelle vite di quelle famiglie per capire le “ragioni” di mali così profondi, le “motivazioni” di dolori irreversibili tanto da ritenere che la vita propria e quella di coloro a cui avevi donato te stesso nel matrimonio e nell’amore sponsale sia da spegnere nella morte, è attività che sconvolge.

Con quale forza un padre può soffocare un figlio, rivolgergli contro una pistola carica, lanciarlo da un ponte; quale sconvolgimento interiore porta a volere la morte del proprio figlio, la morte di colui che si affida a te con una fiducia infinita, che ti guarda come sua unica speranza, come sua certezza, come sicurezza nel mare agitato della vita.

La forza è quella del male, male interiore che ha prevalso su tutto, anche sugli affetti più cari: la società moderna vede il male, ma non ne comprende l’origine, non riesce a dare spiegazione della sua esistenza, non ammette che il male sia una parte non indifferente dell’animo umano. Animo umano che se non è educato al Bene, all’Amore, all’accettazione del dolore e al sacrificio di se stessi, sino a dare la vita per l’altro, reagisce con la violenza alle avversità della vita, vedendo nella morte l’unica via di uscita.

Ora, quei padri nel togliersi la vita hanno chiaramente compreso l’orrore terribile delle loro azioni e si sono giudicati degni solo di morte, applicando a se stessi una pena che neppure lo Stato gli avrebbe applicato se si fossero costituiti, perché quando cedi al male l’unica strada che questo ti propone è la morte.

Quei figli, però, non avrebbero voluto la morte del padre, non avrebbero voluto che quella incapacità a respingere il male col Bene, travolgesse chi li aveva generati alla vita e la loro morte, per quanto sconvolgente sia stata, è stato il loro ultimo atto di amore verso un padre perduto.