Le porte del Carcere di Biella si aprono per un 60enne

Nella mattinata odierna, su disposizione della Procura della Repubblica di Vercelli, i Carabinieri della Stazione di Mottalciata hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un sessantenne del luogo che dovrà scontare 4 anni di residuo pena per essersi reso responsabile di reati in materia di armi, commessi in quella provincia nel 2015. Dopo le formalità del caso, l’uomo è stato accompagnato nel carcere di via dei Tigli a disposizione dell’Autorità giudiziaria mandante.