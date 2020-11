Incendio Bergadano, condannato il 50enne biellese autore di aver appiccato l'incendio

Ha beneficiato dello sconto previsto per il rito abbreviato ma nonostante questo Guglielmo Mondino, 50enne di Biella, è stato condannato a tre anni di reclusione. Il procuratore Teresa Angela Camelio aveva chiesto per il Mondino 4 anni e 4 mesi. Alla fine il giudice ha concesso le attenuanti generiche. L'uomo è stato ritenuto responsabile dell'incendio che nell'agosto 2019 aveva distrutto l'impianto trattamento rifiuti della ditta Bergadano di Gaglianico.

Una cortina di fumo nero aveva tenuto in apprensione tutti i Biellesi: si trattava di carta e plastica per un danno valutato di oltre 5 milioni di euro. Lo stesso Mondino, una volta identificato al termine di un'indagine coi fiocchi condotta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Biella con al comando Massimo Colazzo, aveva confessato di aver appiccato il fuoco anche se le sue intenzioni erano mirate verso la ditta adiacente, la Suedwolle Group Italia, per la quale aveva lavorato fino a pochi mesi prima. Versione sostenuta dall'avvocato Francesca Alosi, durante la precedente udienza, ovvero la sola volontà del Mondino di voler danneggiare l'azienda di filati, alla quale ha poi ha arrecato oltre 100 mila euro di danni.