Gaglianico - Distrugge un palo della luce e si allontana col camion. Identificato dalla Polizia locale

Grazie alle telecamere di videosorveglianza, la Polizia locale ha potuto individuare, a tempo di record, l'autore del danneggiamento di un palo dell'illuminazione pubblica a Gaglianico lungo la strada provinciale n. 143, via Gramsci.

Si tratta di un autoarticolato di una ditta biellese che ha letteralmente distrutto il manufatto facendo retromarcia, poi l'autore ha ripreso tranquillamente la marcia senza mettere in sicurezza l'area e senza contattare le forze di polizia. Oltre all'obbligo di risarcire il danno, la ditta riceverà a breve i verbali con le sanzioni previste dal Codice della Strada per questi casi, per un totale di circa 350 euro e la decurtazione di 4 punti patente.

Al buon esito degli accertamenti hanno altresì contribuito le informazioni fornite dai cittadini che hanno assistito incredule all'evento e che non hanno esitato a contattare l'ufficio di Polizia locale, dimostrando di possedere un elevato senso civico e morale. A loro vanno i sentiti ringraziamenti anche dell'Amministrazione comunale.