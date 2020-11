Da Mongrando il racconto dell'assessore Nasso: “Colpita dal Covid: il virus c'è e non fa distinizioni”

“Da circa un mese sono stata colpita dal Covid-19. Finalmente una buona notizia: il tampone ha dato esito negativo”. Inizia così il video dell'assessore ai Servizi Sociali di Mongrando Luisa Nasso, apparso in questi giorni sui canali social.

Voce affaticata, mascherina a coprire buona parte del viso e poche semplici parole capaci di raggelare il sangue e colpire in pieno lo stomaco. “Indossiamo la mascherina, manteniamo le distanze, igienizziamo le mani e indossiamo guanti – sottolinea Nasso - Facciamolo per preservare la salute dei nostri cari. Il virus c'è ed esiste e non fa distinzioni di sesso, età, ceto sociale, credo politico. Questa non una puntata di Ai confini della realtà. Il virus c'è, forse ha fatto meno vittime dell'influenza stagionale ma è estremamente furbo”.

Nasso spiega anche i sintomi che ha avuto: “Sono andato in dispnea. L'ultima cosa cosciente che vedi sono gli occhi dei tuoi bambini che vedono portare via la mamma che non respira: è terrificante. Grazie al medico di base, al personale Usca, al personal medico infermieristico. Ringrazio chi mi è stato vicino: cerchiamo di guardare oltre il nostro orticello per il bene di tutti quanti. Ora vedrò di rimettermi n forza”.