Corradino ricorda Mosca: “Biella e commercio perdono un importante punto di riferimento”

La notizia della morte di Giovanni Mosca ha addolorato profondamente l'intera comunità biellese. Molti, in queste ore, stanno condividendo sui social messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Poco fa, il sindaco Claudio Corradino ha pubblicato un post di ricordo dello storico titolare della Macelleria Mosca che recita: “Oggi la città e il commercio perdono un importante punto di riferimento. Il virus ha portato via Giovanni Mosca, che voglio ricordare non solo come anima della sua macelleria ma anche per il bene che ha fatto per la sua città: tra le immagini più fresche c'è il monumento di Daniele Basso donato alla città nel 2016. Si tratta dell'opera che potete vedere tra l'area giochi e la biblioteca di piazza Curiel. Da parte del sottoscritto e di tutta l'amministrazione vanno le più sentite condoglianze ai familiari”.