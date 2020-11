Biella in lutto per la morte di Giovanni Mosca, lo storico titolare della Macelleria Mosca situata in via San Filippo. Aveva compiuto 74 anni lo scorso 25 agosto. A darne notizia la stessa Macelleria Mosca con un post pubblico sulla propria pagina Facebook, che in breve tempo si è riempita di messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia.

L'attività resterà chiusa per lutto. Il rosario sarà recitato domani, alle 19.15, a San Filippo. Il funerale si terrà sabato, alle 11, sempre nella chiesa di San Filippo, a Biella.