Anziano di 84 anni contro il muro, le analisi del sangue sono impietose: via patente e sequestro auto

Nessuno sconto per l'anziano di 84 anni che martedì, dopo le 16 a Pralungo in via Gramsci, ha perso il controllo della sua auto finendo prima contro un muro per poi terminare la corsa, dopo un testacoda, centrando un'auto in sosta di una donna che stava scaricando la spesa.

All'uomo, residente a Biella, risultato alla guida con alcol in corpo oltre il limite, la Polizia stradale ha ritirato la patente e posto sotto sequestro la macchina. Non solo, essendo fuori comune di residenza senza giustificato motivo, potrebbe anche scattare la sanzione per violazione delle normative anti Covid.