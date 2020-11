A Ronco controlli per la velocità e raffica di multe. Sindaco: “Sanzionato anche chi abbandona rifiuti”

I controlli per la velocità preannunciati dal sindaco di Ronco Biellese Carla Moglia hanno sollevato un po' di malumore in paese, dopo la raffica di multe elevate mercoledì scorso: circa una quarantina in una mattinata, lungo la strada provinciale che attraversa Ronco, in direzione di Pavignano.

“Qui però bisogna mettersi d'accordo: se i cittadini chiedono controlli perchè gli automobilisti sfrecciano veloci, non bisogna poi lamentarsi se gli facciamo – sottolinea il primo cittadino – I controlli sono stati eseguiti col sistema Velo Ok, con cartelli indicativi e la pattuglia della Polizia locale. Più volte i cittadini mi hanno segnalato questi problemi legati alla velocità elevata delle auto. Speriamo che dopo questa situazione, si presti ora maggior attenzione alla guida, salvaguardando così la sicurezza dei cittadini. Credo che le limitazioni tra comuni imposte dal nuovo Dpcm e i pattugliamenti delle forze dell'ordine porteranno le persone a prestare ancora più attenzione”.

Multe sono state comminate anche per l'abbandono di rifiuti domestici in alcuni punti del paese. “Questi gesti – spiega Moglia – sono stati immortalati grazie alle nostre telecamere che ci hanno aiutati a risalire all'identità dei trasgressori”.