Ponderano Merita: "Lavori pubblici, illuminazione e cimitero: memoria corta o strumentalizzazioni?"

Riceviamo e pubblichiamo:

"In merito a quanto affermato a mezzo stampa dal Sindaco Roberto Locca circa i lavori presso il Cimitero, la riqualificazione dell’illuminazione pubblica e la rivalutazione del Centro Storico, il gruppo di minoranza Ponderano Merita vuole precisare alcuni punti.

Nell’ultimo consiglio comunale è forse sfuggito al Sindaco che il nostro gruppo ha espresso parere favorevole in merito alla previsione di opere pubbliche per circa 580mila euro, finanziabili in previsione di un “auspicato” contributo dallo Stato Centrale.

Ma altrettanto decisamente gli è stato richiesto di astenersi, in caso di mancato stanziamento, di usare fondi comunali per opere non prioritarie come il rifacimento della facciata del comune, che in un momento in cui le famiglie hanno bisogno di sostegno e vicinanza, riecheggia il settecentesco “S'ils n'ont plus de pain, qu'ils mangent de la brioche” per appagare l’ego del Primo Cittadino.

No a spese non prioritarie quindi, e certezza di realizzazione per altre opere fondamentali come abbattimento di barriere architettoniche, pavimentazione della scuola materna e aiuti alle famiglie (anche a seguito ad esempio dell’incremento del buono mensa attuato dalla Giunta di Ponderano). Il Sindaco Locca non perde poi occasione per gettare fumo negli occhi dei cittadini. Curiosa è in tal senso una non ben specificata accusa all’amministrazione Chiorino in merito alla riqualificazione dell’illuminazione pubblica.

La Giunta precedente si era mossa implementando molte zone del paese di nuovi punti luce (per mero esempio in Via Monte Rosa) ed aveva iniziato l’iter per la riqualificazione complessiva avviando tutti i contatti possibili per effettuare il lavoro entro la propria legislatura. Di certo mancò il sostegno del responsabile dell’ufficio tecnico (sempre lui) che pur percependo il massimo delle indennità per il ruolo professionale ricoperto, probabilmente ritenne tale intervento troppo impegnativo anche alla luce delle tantissime opere messe in cantiere in quel periodo.

Bisogna ricordare infatti che Ponderano ha cominciato a valorizzare il suo borgo con la precedente amministrazione con opere irripetibili come il restauro del Ciucarun e la nuova Piazza Garibaldi che hanno dato impulso a quel rinnovamento che ci porta oggi ad applaudire le opere di recupero in corso di realizzazione da parte della Parrocchia di San Lorenzo e dalla Cooperativa Sociale (senza alcun merito del Sindaco Locca).

Stucchevole e visionaria è poi la punzecchiatura sul cimitero. La nostra amministrazione ha ripreso interventi di ordinaria e straordinaria amministrazione (posa panchina, elettrificazione secondo cancello, sistemazione di intonaci cadenti, posa alberi) interrotti da anni. È stato completamente rinnovato il regolamento cimiteriale e sono state eseguite numerose estumulazioni, non più procrastinabili. Che oggi anche Locca voglia interessarsi del cimitero e della sua capienza ci pare, più che un merito, un dovere che qualunque amministrazione avrebbe posto in essere come normale evoluzione delle dinamiche demografiche.

L’attuale amministrazione di Ponderano dovrebbe quindi cercare di lavorare senza il bisogno di propagandare a tutti i costi quel che fa con il solo scopo, mai raggiunto, di apparire meglio di altri. E prima di togliere la pagliuzza dall’occhio di chi lo ha preceduto, dovrebbe togliere la trave dal proprio".