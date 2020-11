Solidarietà, Sella a fianco di Mission Bambini per il sostegno alle scuole

Fornire alle famiglie nuovi strumenti digitali per la didattica, potenziare la realizzazione delle aule di informatica, supportare gli insegnanti con formazione ad hoc sui temi del distanziamento sociale e della didattica a distanza, sostenere i bambini con bisogni educativi speciali e disabilità, mettere a disposizione nuovi webinar per le famiglie e attivare corsi di coding nelle scuole dell’infanzia e primarie. Sono questi gli obiettivi del progetto “Guardiamo al futuro” di Mission Bambini a cui Banca Sella ha aderito con una propria donazione e una campagna di raccolta fondi. Fino a metà gennaio infatti tutti i dipendenti del gruppo Sella potranno effettuare la loro donazione attraverso la piattaforma di crowdfunding “attivati.missionbambini.org”.

La cifra raccolta, che si andrà ad aggiungere alla somma già devoluta dalla Banca, andrà a sostenere diversi progetti educativi per le scuole di Biella, Padova e Napoli. A Biella saranno interessate le scuole che fanno parte dell’Istituto comprensivo Biella 3.

“In continuità con l’attività dello scorso anno e accanto a Mission Bambini con il progetto ‘Guardiamo al futuro’ – racconta Anna Grosso, Condirettore Generale di Banca Sella – rinnoviamo il nostro impegno e vogliamo ‘prenderci cura del domani’ con un segno tangibile dell’attenzione verso i bambini, la scuola e le generazioni future”.

Il progetto si pone come obiettivo quello di fornire strumenti utili alle strutture scolastiche, agli insegnanti, agli operatori sociali e ai genitori, per rispondere ai bisogni dei bambini e delle famiglie in maggiori difficoltà, resi ancora più fragili dalla pandemia da Covid-19. In particolare i fondi raccolti attraverso la campagna di crowdfunding #GuardiamoAlFuturo saranno destinati alla riqualificazione dei servizi educativi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, fornendo sostegno pedagogico alle famiglie in quattro ambiti di intervento: laboratori per bambini e famiglie, corsi specialistici per operatori e docenti, acquisto di device e materiali scolastici, sostegno a bambini con bisogni educativi speciali e disabilità.