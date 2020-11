A Valdilana Comune, associazioni e commercianti uniti per la Spesa Amica

Riparte a Valdilana il progetto di Spesa Amica. Come si legge sui canali social ufficiali, l'amministrazione comunale ha riorganizzato il servizio insieme alle associazioni e ai commercianti del territorio, ed è rivolto a tutti i cittadini over 65 e alle persone impossibilitate a muoversi.

Il servizio sarà attivo da domani, 13 novembre, e le consegne a domicilio sono previste nei giorni di martedì e venerdì. Inoltre, la Cooperativa Oltreilgiardino Onlus si occuperà della consegna a domicilio della spesa alimentare e dei farmaci; l'AIB Valdilana, invece, nell'ambito di Protezione Civile, si occuperà della consegna a domicilio della spesa alimentare e dei farmaci solo ed esclusivamente per le persone positive al Covid-19 e per le famiglie in quarantena fiduciaria.

Infine, l'associazione Delfino si occuperà della consegna dei pasti pronti per le persone over 65 in caso di grave emergenza. Per accedere al servizio bisogna telefonare all'Ufficio Comunale Istruzione ai seguenti numeri: 015/7592214 o 015/7592226.