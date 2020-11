Fenoglio duro sul Governo: “Divide alimentando tensioni e invidia sociale”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Il Governo divide l’Italia alimentando tensioni e invidia sociale. Al Governo, soprattutto a seguito dell'ultimo DPCM, va riconosciuta l'incapacità di una 'sana' gestione del secondo lockdown e il triste merito di aver conseguentemente esasperato il Paese alimentando tensioni e invidie sociali tra categorie.

In questo delicato momento in cui la Nazione si prepara ad affrontare importanti sfide e sacrifici necessari al contenimento della pandemia, il Governo è riuscito a fomentare divisioni e tensioni sociali tra categorie e tra Regioni grazie a scelte poco chiare di carattere alquanto approssimativo, improvvisate ed affrettate, invece di riuscire a dare un connotato di coesione sociale nazionale.

L'effetto ottenuto è stato quello di contrapporre dipendenti privati e dipendenti pubblici, lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti, grande e piccola industria, commercianti e artigiani. Il Governo ha inoltre adottato alcune incomprensive diseguaglianze tra Regioni e ha alimentato anche tensioni nel mondo della scuola creando forti rischi psicofisici ad una generazione di adolescenti nuovamente costretti a casa.

Non c'è dubbio che questo sia il triste risultato prodotto dalla 'mala' gestione delle chiusure operata dal Governo giallorosso di Conte. Forza Italia non è complice di questa sciagurata gestione prendendo inoltre le doverose distanze dopo che la maggioranza ha sempre respinto la nostra disponibilità al confronto concedendone un’ormai tardiva e fittizia. Ci auguriamo infine che la condanna della “zona rossa” possa essere compensata in un futuro prossimo con l’arrivo di fondi per la nostra Regione”.