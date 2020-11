Lega Salvini Piemonte: “Lupi: risarcimento danni totale". E si torna a chiedere piano di abbattimenti

Si è tenuta nei giorni scorsi la Quinta commissione regionale, presieduta dal consigliere della Lega Angelo Dago, in seduta congiunta con la Terza, presieduta dal leghista Claudio Leone, per affrontare l’irrisolta questione delle scorribande dei lupi. Gli obiettivi sono il miglioramento delle tempistiche di risarcimento, la copertura totale dei danni e maggiori fondi per la prevenzione.

“L’assessore e i funzionari dell’assessorato all’Agricoltura - dichiara il presidente Angelo Dago - hanno illustrato le iniziative regionali messe in cantiere per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati dai lupi nell’anno in corso. Gli interventi preventivi necessitano di più incisività, visto il numero di attacchi che si sono finora registrati e che il problema si sta diffondendo anche in pianura. Ho chiesto di prevedere risarcimenti tempestivi, di attivare una copertura al 100% e la semplificazione di un iter burocratico oggi eccessivamente cavilloso. La nuova procedura dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno ed è stato espressamente richiesto all’assessorato che già nei primi mesi del 2021 si trovi il modo di liquidare tutte le richieste di indennizzo. Si è costituito, inoltre, un gruppo di lavoro interno alla Quinta commissione per continuare a seguire la problematica relativa ai canidi”.

"Lo scenario è mutato rispetto al passato - ha commentato durante la seduta il consigliere cuneeese della Lega Paolo Demarchi - la presenza del lupo e degli animali selvatici è in costante aumento. Questo quadro richiede nuove azioni a livello politico per difendere gli allevatori e le comunità, specie quelle montane. Il rischio concreto è l’abbandono del territorio da parte di diverse aziende, impossibilitate a proseguire con serenità il loro lavoro”.

"Confermo nuovamente - ha concluso il presidente della Terza commissione, il leghista Claudio Leone - di essere favorevole agli abbattimenti. I branchi sono sempre più numerosi ed aggressivi, il numero dei lupi va contenuto per difendere chi vive e opera nelle zone montane”.