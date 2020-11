BiVerSo, il Mercatino Solidale e Natalizio di CTV

Con l’avvicinarsi del periodo natalizio sono moltissime le Associazioni e le realtà solidali che organizzano iniziative benefiche, come la vendita di beni o di servizi, per proporre regali solidali con il duplice obiettivo di far conoscere le proprie attività e di raccogliere fondi.

Purtroppo, quest’anno, con l’acuirsi dell’emergenza e con la finalità di contrastare la diffusione del Covid 19, molte delle iniziative in presenza in programma non potranno svolgersi, compreso il tradizionale appuntamento con il Mercatino della Solidarietà previsto a Dicembre a Biella.

Per questo motivo, per dare supporto agli ETS del territorio e dare loro una nuova opportunità di visibilità e promozione, il Centro Territoriale per il Volontariato ha deciso di realizzare BiVerSo, una vetrina on line in cui raccogliere e diffondere le proposte delle Associazioni del territorio e sostenere la vendita dei loro prodotti e servizi, in un mercatino virtuale.

BiVerSo (=BIella+Vercelli+SOlidale), quindi, non solo nel nome ma soprattutto per le finalità che si propone di raggiungere: supportare le associazioni in questo momento difficile, dare loro una ulteriore occasione di visibilità e accompagnare i cittadini nell’acquisto di regali solidali. Infatti, si potranno trovare moltissimi prodotti tra cui scegliere: manufatti artigianali, cesti natalizi, piccoli lavoretti realizzati dai volontari o dagli utenti delle Associazioni, adozioni umanitarie, sostegno alle attività di gattili e canili, supporto a progetti…

Tutti gli Ets (accreditati a CTV) interessati ad aderire all’iniziativa, dovranno semplicemente compilare entro Venerdì 18 Dicembre un form di adesione disponibile all’indirizzo: https://www.centroterritorialevolontariato.org/mercatino-bi-ver-so/. Le proposte verranno pubblicate sul sito www.mercatinobiverso.it che sarà costantemente aggiornato; gli acquirenti interessati potranno contattare direttamene l’Associazione e accordarsi per l’acquisto.