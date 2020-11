Cossato, verrà ordinata l'autopsia per il clochard trovato morto nella ex discoteca Caravel

Aggiornamento delle 15,30 - Si tratta di E.C. il clochard trovato morto nello stabile dell'ex discoteca Caravel e Cinecittà di via Matteotti a Cossato. Da una prima analisi la morte potrebbe risalire alla notte scorsa tra lunedì e martedì ma sarà l'autopsia a dirlo con esattezza. A confermarlo anche le parole degli amici che hanno dato l'allarme stamattina intorno a mezzogiorno e che non vedevano il 40enne da un paio di giorni. Il decesso è avvenuto verosimilmente per un attacco cardiaco anche perchè sul corpo non è stato trovato alcun segno di violenza ma gli inquirenti ad ora non escludono nulla. La salma è stata portata all'obitorio dell'ospedale di Ponderano ed è a disposizione del magistrato

Cronaca - Un clochard dall'apparente età tra i 40 e 45 anni è stato ritrovato senza vita all'interno dello stabile conosciuto come ex discoteca Caravel o Cinecittà. Un altro spaccato di tristezza del nostro Biellese. Un uomo ai margini della società che per varie vicissitudini, ha trovato questo rifugio dove trascorrere le notti. E' infatti dai primi anni del secolo che lo stabile è in stato di abbandono e spesso rifugio di senzatetto.

A dare l'allarme, intorno alle 12 di questa mattina 11 novembre, probabilmente un amico senzatetto che lo ha visto a terra esanime. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri di Cossato e l'equipe medica del 118. Purtroppo non è stato possibile praticare alcun intervento visto che la morte, da una prima ipotesi, potrebbe risalire alla notte scorsa.

In questi momenti, i militari stanno attendendo l'arrivo del medico legale per stabilire l'esatta ora del decesso e soprattutto la causa che potrebbe essere sopraggiunta per le condizioni di vita borderline o intossicazione dai fumi esalati dal fuoco acceso per riscaldarsi o semplicemente per un malore fatale. Sono in corso i sopralluoghi e le verifiche dei Carabinieri per stabilire il quadro esatto.