Biellese in lutto per la morte del Maestro del Lavoro Sergio Migazzo, scomparso oggi all'età di 88 anni. Per tutta la vita ha lavorato al Lanificio Cerruti di Biella, iniziando giovane fino a diventare capo reparto della tessitura.

Negli anni '90 ha ricevuto dalle mani dell'allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro la medaglia di Maestro del Lavoro. Accanto a lui, per 62 anni di matrimonio, l'amata moglie Silvana. “Papà è sempre stato un bravo genitore – confida la figlia Nicoletta – Apparentemente poteva sembrare non particolarmente espansivo ma quando ho avuto bisogno e supporto lui c'è sempre stato. Mi mancherà molto”.

Il Santo Rosario sarà recitato nella chiesa parrocchiale di San Paolo giovedì 12 novembre, alle 19; sempre a San Paolo sarà celebrato il funerale venerdì 13 novembre, alle 15.