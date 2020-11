Attenzione alle telefonate ingannevoli: si spacciano per "operatori Tim". La lettera di una lettrice

Un lettera di una nostra lettrice conferma quello che sta accadendo a molti cittadini biellesi in questi giorni. "Si stanno moltiplicando le telefonate ad utenze di numeri fissi Tim da parte di falsi funzionari dello stesso operatore che adducendo improcrastinabile "aumenti di gestione, si vedono costretti ad aumentare di 20 euro la tariffa attuale".

Tempo fino al 13 novembre per confermare l'accettazione. In caso contrario se di vuole cambiare operatore è possibile farlo subito, senza costi aggiuntivi costi. In caso contrario, se lo si fa in un secondo tempo, verranno addebitati circa 80 euro. Dopo aver verificato il fatto con il Servizio Clienti Tim, abbiamo appurato che si tratta di un tentativo di inganno.

Se un cliente si lascia convincere perché non vuole vedersi aumentare la bolletta di 20 euro, gli viene proposto di passare al gestore per il quale stanno effettivamente lavorando. E' successo a me stamani. Spiazzata dalla mia furibonda reazione, la "gentile" signorina mi ha detto che mi avrebbe richiamato il servizio clienti entro un'ora per offrirmi in via eccezionale di mantenere la tariffa in vigore per ulteriori 12 mesi.

Sia il 187 di Tim che un negozio di telefonia di Biella, mi hanno confermato che si tratta di un tentativo di inganno che purtroppo in parecchi casi ha già funzionato. Il mio consiglio è di stare attenti qualora siate clienti Tim e doveste ricevere una telefonata di questo tipo. Pare che si concentrino sulle utenze intestate a soggetti femminili".