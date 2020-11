Solidarietà biellese senza confini, donazioni per Piedicavallo a quota 50mila euro

È proprio vero che la solidarietà biellese non conosce confini. La raccolta fondi a favore del comune di Piedicavallo ha raggiunto la cifra di 50mila euro, a poco più di un mese dall'alluvione del 2 e 3 ottobre scorso.

”Grazie a tutti per aver raggiunto questo fantastico traguardo – spiegano dalla Pro Loco – Ricordiamo che le donazioni continuano e l'intero ricavato sarà devoluto al Comune e finalizzato, con apposito capitolo di bilancio, alla riparazione e ricostruzione di quanto danneggiato dal maltempo”.

Inoltre, da qualche giorno, è disponibile il calendario 2021 di ScalpitiAmo per Piedicavallo in diversi punti della Valle Cervo. “Anche in questo caso – conclude la Pro Loco – l'intero ricavato sarà devoluto al fondo solidale per la ricostruzione”.